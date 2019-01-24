لاعب النصر أحمد موسى: "يا له من يوم حزين! لقد خسرت أمي".

بعد رحيل والدته

قدمت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، للنيجيري أحمد موسى لاعب فريقها الأول لكرة القدم؛ خالص العزاء والمواساة في وفاة والدته التي وافتها المنية اليوم الخميس.

وكان موسى قد غادر الرياض أمس الأربعاء، إلى نيجيريا للوقوف مع والدته؛ نظراً للحالة الصحية الحرجة التي كانت تمر بها.

وكتب حساب النصر الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود السويلم باسمه وباسم أعضاء مجلسي الشرف والإدارة وجماهير النادي وكافة منسوبيه، بأحر التعازي وصادق المواساة للاعب الفريق الأول، النيجيري أحمد موسى في وفاة والدته".

وكتب النجم النيجيري عبر حسابه الشخصي في تويتر: "يا له من يوم حزين! لقد خسرت أمي".