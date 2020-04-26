"السديس": يجب على الجميع احترام جميع الإجراءات الصحية وتطبيقها قبل دخول الحرم

أكد أن ما تقوم به "صحة مكة" يتم بطريقة احترافية ومنظمة ولا تقبل الخلل

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالإجراءات الصحية الوقائية التي تتبعها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة داخل المسجد الحرام.

وقام الشيخ "السديس" لدى دخوله إلى المسجد الحرام باتباع الإجراءات الطبية كافة التي تم تطبيقها معه، ومع جميع الأئمة والمؤذنين، ورجال الأمن ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، التي تتضمن قياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الدخول إلى البيت العتيق، وقيامهم بعمليات التعقيم.

وشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع العاملين في القطاع الصحي داخل المسجد الحرام على جهودهم، وما يقومون به من أعمال وإجراءات صحية على الجميع قبل دخولهم المسجد الحرام.

واعتبر الشيخ السديس الإجراءات التي تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة احترافية، وتتم بطريقة منظمة وسريعة، ولا تقبل الخلل؛ وذلك لضمان سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

وطالب الرئيس العام جميع زوار وقاصدي البيت العتيق باحترام جميع الإجراءات الصحية، والتعاون مع المختصين الصحيين لضمان سلامة الجميع.

وختم الشيخ السديس بالدعاء لجميع العاملين في القطاع الصحي، ولرجال الأمن، ولقيادة هذه البلاد المباركة، بأن يجزيهم الله خير الجزاء إزاء ما يقومون به.