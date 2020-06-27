"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" نبهت لأمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمرّ حتى السابعة مساءً.

الدفاع المدني

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27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 02:04 PM

"الأرصاد" نبهت لأمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمرّ حتى السابعة مساءً.

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الدفاع المدني

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