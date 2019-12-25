"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى ضد شركة مملوكة لـ"بي إن سبورتس"

دعت المدعى عليهم إلى الحضور للمحكمة في الموعد المحدد وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهمين بشأن الدعوى العامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة ورفقائه المملوكة لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية بالسجل التجاري رقم 1010441740 وتاريخ 2/ 5/ 1437هـ.

وذلك بمديريها المذكورين في لائحة الدعوى العامة؛ وهم: يوسف محمد حسن العبيدلي، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم 28063402773، طارق درويش علي زينل قطري الجنسية بموجب إثباته رقم 27963402717، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم 28263400066، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهم بتاريخ 19/ 4/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهم الموثق لديها، فقد تقرر تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء 18/ 6/ 1441ه في الساعة العاشرة صباحاً.

ودعت المحكمة المدعى عليهم إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مشيرة إلى أنها في حال عدم حضورهم ستحكم في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.