"التعليم": قبول الطلاب المنتهية إقاماتهم و"السوريين واليمنيين" "تأشيرة زيارة"

تعميم للإدارات بالمناطق.. وجّهت باستبعاد مَن لم يجدد وثائقه الثبوتية نهاية العام

وجّهت وزارة التعليم جميعَ إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و"السوريين" و"اليمنيين" القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية.
وتفصيلًا، جاء في التعميم الذي وجّهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقامتهم والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط".
وأضاف "العاصمي": وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي.
وأكد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.

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09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 11:39 AM

تعميم للإدارات بالمناطق.. وجّهت باستبعاد مَن لم يجدد وثائقه الثبوتية نهاية العام

"التعليم": قبول الطلاب المنتهية إقاماتهم و"السوريين واليمنيين" "تأشيرة زيارة"

فلاح الجوفان

الرياض

14 15,627

وجّهت وزارة التعليم جميعَ إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و"السوريين" و"اليمنيين" القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية.
وتفصيلًا، جاء في التعميم الذي وجّهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقامتهم والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط".
وأضاف "العاصمي": وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي.
وأكد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.

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