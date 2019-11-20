"الدوسري" يزور فرع العمل بحبونا ويلتقي المحافظ

طالب بتكثيف الجهود لخدمة مستفيدي الجمعية الخيرية

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، عبدالله بن محمد الدوسري، اليوم الأربعاء؛ بزيارة تفقُّدية لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة حبونا، وكان برفقته مدير التنمية الاجتماعية بنجران علي آل منيف، والمساعد للعمل حسين آل عنكيص، والتقى منسوبي الجمعية الخيرية بمحافظة حبونا.



بحث "الدوسري" مع مجلس الإدارة كل ما يتعلق بخدمة مستفيدي الجمعية الخيرية بالمحافظة، واطلع على سير العمل بالجمعية، ووجه بتكثيف الجهود في خدمة المستفيدين، ومن ثم التقى بمنسوبي مكتب العمل والضمان الاجتماعي، وناقش أبرز المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين.



كما اطلع "الدوسري" خلال الزيارة على سير العمل وإنجاز المعاملات، وشارك المفتشين بجولة تفتيشية على بعض المحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيق نظام التوطين في المنشآت الخاضعة للتوطين.



كما قام "الدوسري" بزيارة لمحافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وتمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالجمعية الخيرية والعمل والضمان الاجتماعي بالمحافظة.



وأشاد "الدوسري" في نهاية الزيارة بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قبل منسوبي فرع الوزارة بمخافظة حبونا والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.