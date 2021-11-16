بلدية "قصب شقراء" تنفذ مبادرة "السعودية الخضراء"

بمشاركة طلاب دار التربية في المحافظة وعدد من المسؤولين

قامت بلدية القصب وبمشاركة طلاب دار التربية الاجتماعية للبنين بشقراء بتنفيذ مبادرة "السعودية الخضراء"؛ تزامناً مع انطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء.

وقامت بلدية القصب بمشاركة طلاب التربية الاجتماعية بشقراء بغرس عدد من الشتلات المتنوعة داخل الأحياء السكنية، والطرق الرئيسة؛ بهدف تشجيع زراعة الأشجار، وتقوية الحس الوطني لدى الطلاب والأهالي.

وحضر الفعالية عدد من الطلاب والمواطنين الذين شاركوا في غرس أولى مراحل التشجير في طريق المدينة المنورة بمركز القصب وسط أجواء تنافسية، وسعادة كبيرة، وتنافس الطلاب في المشاركة في عمليات الغرس والسقيا.

بعدها ذلك، أقام حفل لطلاب دار التربية الاجتماعية بشقراء للمشاركين ولموظفي بلدية القصب؛ شكرًا وعرفانًا للمشاركة في هذه الفعالية.

وفي نهاية الفعالية؛ قامت بلدية القصب بتوزيع شتلات على الطلاب والمشاركين من نباتات خاصة جرى إنتاجها في مشتل البلدية تحتوي على أنوع متعددة من النباتات والمزروعات المختلفة لا تستهلك الكثير من المياه تسهم في إعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري.

من جانبه، قدم رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم شكره لطلاب الدار وللقائمين عليها على مشاركتهم في فعاليات وانشطة البلدية، مثمناً لهم مشاركتهم على تنفيذ هذه الفعالية المتزامنة مع منتدى مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سمو ولي العهد والتي سوف تسهم في الحفاظ على البيئة وتنميتها ومحاربة التصحر.