تعويض الـ 18 ملياراً وورثة "القرقني".. "أرامكو": حكم الاستئناف صدر لصالحنا

الشركة تلقت إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، صدور حكمٍ لصالحها من محكمة أمريكية في الاستئناف الذي تقدم به ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني.

تفصيلاً، أعلنت الشركة وعبر تداول آخر التطورات فيما يخص الدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وبتلقي أرامكو السعودية إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في تاريخ 1442/06/08هـ (الموافق 2021/01/21م) باستئناف الورثة للحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو السعودية أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة، فتود أرامكو السعودية أن تعلن صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالحها وذلك بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م).

وكانت قد أعلنت "أرامكو السعودية" في نوفمبر 2020، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقامة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال).

وبينت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

وتلقت الشركة في وقت سابق وتحديداً في يناير الماضي، إشعاراً من المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، للحكم الصادر برفض الدعوى المقدمة من قِبل الورثة أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.