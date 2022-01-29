خلال 24 ساعة.. السودان يسجل 110 إصابات جديدة بكورونا و11 وفاة

سجلت السودان خلال الـ 24ساعة الماضية 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و11حالة وفاة وتعافي 35 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة فى السودان إلى 57472 وحالات التعافي 45705، أما حالات الوفيات فقد بلغت 3715 .