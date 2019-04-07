جدة .. الجهات الأمنية تحقق في ملابسات وفاة طفل مشنوقًا داخل منزلهم

شاهده جاره معلقًا بين السماء والأرض وحاول إسعافه إلا أنه فارق الحياة

تحقق شرطة محافظة جدة في قضية العثور على طفل يبلغ 11 عامًا معلق وحول رقبته حبل ملتف وفي حالة إغماء في منزلهم بأحد الأحياء بشرق جدة وشاهده جاره وقام بإسعافه إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه فارق الحياة.

تفصيلاً؛ وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بأنه شاهد أحد أبناء جارهم داخل حوش منزلهم وهو معلق وحول رقبته حبل ملتف وفي حالة إغماء وقام بإسعافه إلى إحدى العيادات القريبة إلا أنه فارق الحياة.

وقالت مصادر لـ"سبق"، إن شرطة محافظة جدة والأدلة الجنائية باشرت موقع القضية، وفتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة المسببات التي أدت إلى وفاته بحكم الاختصاص.