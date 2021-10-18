فريق طبي بجازان ينهي معاناة ستيني من ارتجاع المريء وصعوبة البلع

بعد عملية ناجحة بواسطة جهاز المنظار الجراحي

‬قالت وزارة الصحة في جازان: إن فريقاً طبياً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر تمكن من إنهاء معاناة مريض ستيني من ارتجاع شديد في المريء وصعوبة في البلع وضيق في التنفس، وذلك بإجراء عملية جراحية تم فيها استئصال الورم الدهني وإعادة المعدة إلى وضعها الطبيعي مع إصلاح الفتق في الحجاب الحاجز بواسطة جهاز المنظار الجراحي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل، ذكرت أن المستشفى استقبل مريضاً ستينياً عن طريق العيادات الخارجية كان يعاني من ارتجاع شديد في المريء، مع صعوبة في البلع وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من وجود ورم دهني وانحباس جزء من المعدة في الصدر، مما تقرر إجراء عملية جراحية.

وبيّنت أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية للمريض تم من خلالها استئصال الورم الدهني وإرجاع المعدة إلى وضعها الطبيعي، إضافة إلى إصلاح الفتق في عضلة الحجاب الحاجز بواسطة جهاز المنظار الجراحي، تكللت بالنجاح، وبعد خضوع المريض للمتابعة بقسم التنويم وتحسن حالته الصحية غادر المستشفى بعد إنهاء معاناته وتماثله للشفاء ولله الحمد.