العراق .. 7 قتلى و5 جرحى في هجوم لـ"داعش"

التنظيم استخدم أسلحة خفيفة ومتوسطة

قتل 7 أشخاص وجرح 5 آخرون اليوم (الأحد)، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية ميخاس في محافظة ديالي بشمال شرقي البلاد.

وأفاد مصدر أمني لوكالة "بغداد اليوم" بأن مسلحي "داعش" شنوا الهجوم فجراً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن الهجوم على القرية التي تقطنها عشيرة من الشيعة الكاكائية من القومية الكردية نفذ باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

من جهته، ذكر مدير هجرة قضاء خانقين علي غازي، أن بين القتلى امرأة.