بعد أسبوع من إصابته.. رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعافيه من كورونا

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه تعافى هو وأسرته من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.
وكتب باشينيان عبر "فيسبوك": "حصلنا للتو على نتائج الاختبارات الجديدة لعائلتنا. النتائج سلبية بالنسبة لنا جميعًا. كلنا بصحة جيدة حاليًا ولدينا مناعة"، مضيفًا أنه عاد للعمل كليًا.
وفي 1 يونيو أعلن باشينيان إصابته وأفراد عائلته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.
فيروس كورونا الجديد
أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه تعافى هو وأسرته من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.
وكتب باشينيان عبر "فيسبوك": "حصلنا للتو على نتائج الاختبارات الجديدة لعائلتنا. النتائج سلبية بالنسبة لنا جميعًا. كلنا بصحة جيدة حاليًا ولدينا مناعة"، مضيفًا أنه عاد للعمل كليًا.
وفي 1 يونيو أعلن باشينيان إصابته وأفراد عائلته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.