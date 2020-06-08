بعد أسبوع من إصابته.. رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعافيه من كورونا

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه تعافى هو وأسرته من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وكتب باشينيان عبر "فيسبوك": "حصلنا للتو على نتائج الاختبارات الجديدة لعائلتنا. النتائج سلبية بالنسبة لنا جميعًا. كلنا بصحة جيدة حاليًا ولدينا مناعة"، مضيفًا أنه عاد للعمل كليًا.

وفي 1 يونيو أعلن باشينيان إصابته وأفراد عائلته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.