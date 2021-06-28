شاهد.. إلزام مواطن بإزالة مبنى تجاري مخالف بـ"خضرية الدمام"

فيما تُكثّف "البلدية" جولاتها الرقابية على المنشآت للتأكد من الاشتراطات

ألزمت بلدية وسط الدمام، مواطنًا بإزالة مبنى تجاري في المنطقة الصناعية "خضرية الدمام"؛ إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية رصدت أحد المباني المخالفة في خضرية الدمام، مبينًا أنه جرى إغلاق المبنى وإيقاف كل الأعمال فيه وإشعار المالك وإلزامه بإزالة المبنى وفقًا للأنظمة والتعليمات.

وأكد "الشمري"، أن البلدية تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والورش في خضرية الدمام؛ للتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة العامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية؛ مؤكدًا في سياق تصريحه استمرار البلدية في جولاتها الرقابية ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.