محكمة بريطانية ترفض الإفراج بكفالة عن مؤسس "ويكيليكس"

استمرار حجزه للمثول أمام "الاستئناف"

رفضت محكمة بريطانية في لندن طلب محامي مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، اليوم (الأربعاء) الإفراج عنه بكفالة إلى حين النظر في الطعن الذي تقدم به القضاء الأمريكي في قرار عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر خلال جلسة لمحكمة الصلح في وستمنستر: "أنا مقتنعة بأن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد أن السيد أسانج لن يمثل أمام المحكمة للاستئناف إذا جرى الإفراج عنه اليوم؛ لذلك يجب أن يظل رهن الاحتجاز"، وفقاً لـ "رويترز".

وحكمت "بارايتسر" الاثنين الماضي برفض طلب الولايت المتحدة تسليمها "أسانج"، الذي يواجه 17 تهمة تجسس، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.