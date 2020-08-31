روسيا تطلق حملة لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

بعد اعتمادها لقاحًا مضادًا للفيروس

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (الاثنين)، أن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، ستبدأ في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته، وفقاً لـ"رويترز".

روسيا فيروس كورونا الجديد

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 06:26 PM

بعد اعتمادها لقاحًا مضادًا للفيروس

روسيا تطلق حملة لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (الاثنين)، أن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، ستبدأ في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته، وفقاً لـ"رويترز".

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