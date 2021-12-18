stc تحصد جائزة أفضل تطبيق للتواصل الداخلي للمنظمات في الشرق الأوسط

الفوز بالمركز الأول جاء بعد منافسة مع عدد من تطبيقات الشركات العالمية

حققت stc المركز الأول بجائزة enterprise agility award 2021 لأفضل تطبيق يوفر حلول للشركات، وذلك عن تطبيق التواصل الداخلي "HUB" التابع لـ stc، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أخيراً في دبي.

وتُوّج تطبيق Hub لـ stc بالمركز الأول كأفضل تطبيق للتواصل الداخلي محققاً الدرع الألماسية للجائزة الذي نظمّته منظمة Entrepreneur، بعد منافسة مع عددٍ من تطبيقات الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

ودارت المنافسة حول أكثر التطبيقات ملاءمة لبيئات العمل، والتي تتطلب تنوعاً في خصائص تطبيقاتها الداخلية وسرعة استجابتها المتجددة لتوفير بيئة تواصل رقمية.

وصمم تطبيق HUB داخلياً بأفضل الممارسات العالمية التي تقدم خدمات متنوعة للموظفين، منها الخدمات الذاتية للموظف وإدارة المهام ومتابعتها وعمليات الموارد البشرية.

ويعكس فوز stc تميز بيئة العمل الداخلية التي تهدف إلى جعل المجموعة "نموذجاً للتميز" في تطبيقاتها الداخلية في إدارة الموارد البشرية، من خلال توفير تجربة رقمية مرنة ومبتكرة للموظفين؛ ما ينعكس على تعزيز إنتاجيتهم.