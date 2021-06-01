المغرب تسجل 394 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 519610 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل المجموع إلى 9154 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507528 حالة.