المغرب تسجل 394 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 519610 إصابات.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل المجموع إلى 9154 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507528 حالة.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 519610 إصابات.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل المجموع إلى 9154 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507528 حالة.