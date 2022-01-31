"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقتَي حائل ومكة المكرّمة

مصحوبة بتدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل محافظات عدة وتستمر حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقتَي حائل ومكة المكرّمة، لافتا ًإلى تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات عدة.

وأفاد المركز بأن الحالة تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: الجموم والعاصمة المقّدسة وبحرة وعرفات، وتستمر حتى السادسة مساءً، فيما تشمل في حائل: الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر للرابعة مساءً.