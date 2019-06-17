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قال: تبدأ غداً بشكل واضح .. وانتبهوا يا سالكي الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض

"الحصيني": رياح البوارح قادمة احذروا من الغبار والرمال يومَي الأربعاء والخميس

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني؛ نشاطاً لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 1440/10/15هـ، وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 1440/10/17:16هـ، يُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.