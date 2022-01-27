





0

شارك في تقديمها عدد من الخبراء والمتخصصين وحضور أعضاء هيئة التدريس

اختتام دورات تنمية مهارات الباحثين بمركز الملك لأبحاث الإعاقة

20

اختتم اليوم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة دورات برنامج "تنمية مهارات الباحثين" والتي عقدت خلال الفترة من 25 -27 يناير (الجاري)، وشارك في تقديمها الخبراء والمتخصصون بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخريجين وطلاب الدراسات العليا، وذلك بمقر المركز في حي السفارات.



وقدم دورات برنامج "تنمية مهارات الباحثين" وكيل كلية العلوم للدراسات العلمية والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهيد الشمري، والمشرفة على المجلات العلمية بجامعة الملك سعود الدكتورة رها أورفلي، حيث استعرض مقدمو البرنامج على مدار ثلاثة أيام المحاور الرئيسية التي تُعنى بمهارات البحث العلمي وتصنيف المجلات العلمية وقياس نسبة التشابه بين الأبحاث العلمية في مجالات تصنيف المجلات العلمية ومعاييرها، وتعريف السرقات العلمية وطرق تطبيق برنامج قياس نسبة التشابه بين الأبحاث العلمية.



من جانبها أكدت مدير إدارة التدريب بالمركز سارة المرزوقي، أن أهمية دورات برنامج "تنمية مهارات الباحثين" تأتي في إطار حرص المركز على التوسع في الفئات المستهدفة من خلال استقطاب الباحثين، وتمكين المستفيدين من مهارات البحث العلمي، ورفع جودة الأبحاث العلمية من خلال النشر في المجلات العلمية عالية التأثير.