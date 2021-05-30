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على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.