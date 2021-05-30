"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.

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30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 09:38 AM

على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.

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