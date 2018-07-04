ضبط طبيب وافد بالرياض نشر ادعاءات مضللة لعلاج مفصل الركبة

"الصحة": أحيل مع مسؤولي المستشفى الخاص إلى لجان المخالفات

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها ضبطت طبيباً غير سعودي نشر ادعاءات مضللة لعلاج مفصل الركبة، موضحة أن الطبيب ليس لديه أي ترخيص نظامي، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض.

وأضافت الوزارة: أحيل الطبيب ومسؤولو المستشفى إلى لجان المخالفات.