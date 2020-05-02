ألمانيا.. 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 6574 والإصابات 161703 حالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 945 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703 حالات.

ووفق "رويترز"، قال المعهد: زاد عدد حالات الوفاة 94 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575 حالة.