أمطار رعدية تواعد جازان في حالة تستمر لـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وضعفاً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.