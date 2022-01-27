"السعودي الألماني الصحية" تستعرض أحدث إنجازاتها وبرامجها في التحول الرقمي بدبي

خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي 2022 تحت شعار "نرعاكم كأهالينا"

تستعرض "السعودي الألماني الصحية" مجموعةُ الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مشاركتها الحالية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعةً من برامجها المتطورة في التحول الرقمي.

وتسلط "السعودي الألماني الصحية" -من خلال هذه المشاركة- الضوء على ريادتها في المجال الطبي، وأسلوب عملها الفريد القائم على معاملة كل موظف وشريك ومريض كفرد من أفراد العائلة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة لجميع المرضى أينما كانوا تحت شعار "نرعاكم كأهالينا".

وتأتي مشاركة "السعودي الألماني الصحية" في أكبر معرض للرعاية الصحية في المنطقة؛ في إطار مبادراتها الرامية إلى المساهمة في تحقيق تطلعات المنطقة لبناء نموذج فعال ومستدام للرعاية الصحية قائم على القيمة.

وتهدف من خلال إظهار نهجها المتمحور حول المريض، إلى التشجيع على اعتماد أحدث التقنيات الرقمية في القطاع الصحي، وتبادل المعرفة في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز نقاط اتصال العملاء وضمان الجاهزية للتطورات المستقبلية.

وتمتلك "السعودي الألماني الصحية" مجموعة واسعة من المستشفيات متعددة التخصصات والعيادات التخصصية والصيدليات والأكاديميات، والعيادات المخصصة لكبار الشخصيات التي تستخدم التقنيات الرقمية مثل السجلات الطبية الإلكترونية، وأتمتة العمليات الروبوتية لتقديم تجربة صحية تركز بشكل أكبر على المريض.

كما تستعرض مجموعة الرعاية الصحية أمام زوار منصتها في المعرض، أولَ جراحة استبدال مفصل للركبة والورك، بواسطة الروبوت في مستشفاها في جدة، والتي تعتبر بمثابة طريقة ثورية في جراحة استبدال المفاصل ونظام الرعاية الصحية ككل، بعد ما تم إجراؤها وفق خطة خاصة بالمريض باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد والذراع الروبوتية.

وقال الرئيس العام ونائب رئيس مجلس الإدارة للسعودي الألماني الصحية مكارم صبحي بترجي: "يعد معرض ومؤتمر الصحة العربي، فرصة استثنائية لتسليط الضوء على مسيرة التحول الرقمي في السعودي الألماني الصحية، واعتماد تقنيات طبية متطورة ومقاربة تتمحور حول المريض؛ مما يمكننا من التشخيص وتقديم العلاج الفعال حتى للحالات الأكثر تعقيدًا".

وأضاف: باعتبارنا مزودًا رائدًا لخدمات الرعاية الصحية؛ فإننا ملتزمون بتذليل أي مخاوف في قطاعنا، كما أننا حريصون على المبادرات التي من شأنها تحسين نظام الرعاية الصحية وإحداث تأثير إيجابي على صحة المرضى وعلى المجتمع ككل. ونقدم في الوقت الراهن مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية المتخصصة عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة.

ويعد معرض ومؤتمر "الصحة العربي" مناسبة سنوية رائدة في قطاع الرعاية الصحية؛ حيث يقدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الرعاية الصحية.

وشارك في نسخة العام 2021 من المعرض أكثر من 3.500 جهة عارضة، و56.000 متخصص في الرعاية الصحية.

وتعتبر "السعودي الألماني الصحية" من أوائل مجموعات الرعاية الصحية التي شاركت في السنوات الأولى من معرض "الصحة العربي"، وحافظت على حضور بارز على مر السنين.