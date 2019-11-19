الأمم المتحدة تدخل على خط المظاهرات الإيرانية.. حجم الضحايا خطير للغاية

طالبت النظام بمنع استخدام القوة في تفريق المحتجين

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد، اليوم (الثلاثاء) من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مطالباً السلطات بالحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات، التي أطلقت شرارتها زيادة في أسعار الوقود.

من جهته، دعا المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، السلطات في إيران إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ السبت الماضي، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بحسب ما أوردت "رويترز".

أفاد "كولفيل" في إفادة بجنيف بأن المكتب وصلته تقارير عن أن عدد القتلى في مظاهرات إيران بالعشرات.

وحذر المتحدث من أن حجم الضحايا خطير للغاية على نحو واضح.