"متحدث الأرصاد": 16 يومًا تفصلنا عن الربيع.. وموجات بادرة متوقعة قريبًا

"القحطاني": المملكة تأثرت بـ5 موجات باردة سجلت فيها 6 درجات تحت الصفر

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن ما يفصلنا عن فصل الربيع أرصادياً هو 16 يوماً فقط.

وأوضح "القحطاني" في تغريدة بحساب المركز في "تويتر" أن المملكة تأثرت بخمس موجات باردة في شتاء هذا العام سجلنا فيها 6 درجات تحت الصفر، ولا يستبعد أن نتأثر بموجات قادمة في الأيام المتبقية بمشيئة الله.

المركز الوطني للأرصاد

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13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 02:18 PM

"القحطاني": المملكة تأثرت بـ5 موجات باردة سجلت فيها 6 درجات تحت الصفر

"متحدث الأرصاد": 16 يومًا تفصلنا عن الربيع.. وموجات بادرة متوقعة قريبًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن ما يفصلنا عن فصل الربيع أرصادياً هو 16 يوماً فقط.

وأوضح "القحطاني" في تغريدة بحساب المركز في "تويتر" أن المملكة تأثرت بخمس موجات باردة في شتاء هذا العام سجلنا فيها 6 درجات تحت الصفر، ولا يستبعد أن نتأثر بموجات قادمة في الأيام المتبقية بمشيئة الله.

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