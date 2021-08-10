"جامعة شقراء" تعلن نتائج تغيير القبول للطلبة المستجدين.. والنسبة تجاوزت ٧٦%

أكدت نظرها في جميع الطلبات وفقًا للمقاعد المتاحة تنافسيًّا

أعلنت اليوم جامعة شقراء، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج طلبات تغيير القبول للطلاب والطالبات المستجدين، التي تم من خلالها تحقيق رغبات ما يزيد على 76 % من الطلبات المقدمة وفقًا للضوابط التي حددتها الجامعة في هذا الإطار.

وبيّنت الجامعة أنه يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن حالة طلبهم بالدخول على بوابة الطالب الإلكترونية لمعرفة النتيجة.

وكانت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة قد أعلنت إتاحة خدمة تغيير القبول إلكترونيًّا للطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي 1443هـ عبر بوابة النظام الأكاديمي منذ يوم الأحد قبل الماضي الموافق 22/ 12/ 1442هـ حتى أمس الاثنين؛ إذ أتاحت الخدمة للطلبة المقبولين التقدم بطلب تغيير رغبة القبول من تخصص إلى آخر أو كلية أو محافظة أخرى، حسب النسب والمقاعد الشاغرة.

كما أتاحت العمادة للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم دليلاً إرشاديًّا عبر البوابة الإلكترونية للتعرف على خطوات التقديم على الخدمة، مع تأكيد أنه تم النظر في جميع الطلبات وفقًا للمقاعد المتاحة تنافسيًّا، ووفق النِّسَب التي توقَّف عندها القبول في مختلف التخصصات والأقسام بكليات الجامعة كافة.