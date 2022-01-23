أمير الشرقية يدشن جزيرة الأسماك بالقطيف ومشروع تشغيل وسط العوامية

إنفاذاً لتوجيهات القيادة للمساهمة في جودة حياة المواطن والمقيم

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، مشروع جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف، ومشروع تشغيل وسط العوامية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وقال أمير المنطقة الشرقية: إن هذه المشاريع التنموية والتي تسهم في جودة حياة المواطن والمقيم تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، ولها أثر بالغ -إن شاء الله- على تطور المنطقة ورقيها.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: إن مشروع وسط العوامية يعتبر إحياءً للتراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة، وقد تم تهيئة بيئة المشروع؛ ليتضمّن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية، كما تم مراعاة أنسنة المدن، وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن "تشغيل أكبر جزيرة للأسماك في منطقة الخليج سيكون مقصداً لتجار الأسماك والسائحين من داخل المملكة ومن دول الخليج العربي، حيث تم تنفيذ المشروع، وتم مراعاة إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل؛ وذلك لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة".