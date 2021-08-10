"ميسي" يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي .

وبث النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو قصير، تزامنًا مع وصول النجم الأرجنتيني العاصمة الفرنسية والترحيب به .

وبدأ نادي باريس سان جيرمان مقطع الفيديو بعبارة "Mercato Update" بمعنى تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر طائرة في السماء بالإضافة إلى 6 كرات ذهبية وظهور برج إيفل في الخلفية.

وأنضم "ميسي" لباريس حتى صيف 2023.