"التحالف" يعلن: بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.
وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.
وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن السعيد تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن السعيد
قال: العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد التطهير
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.
وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.
وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.