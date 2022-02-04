"التحالف" يعلن: بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية

قال: العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد التطهير

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.



وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.