الكويت تدين الهجمات الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي على المملكة والإمارات

قالت: تحدٍ للمجتمع الدولي وانتهاكٌ لقواعد القانون وتعمُّد للإضرار بأمن دول المنطقة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان، اليوم، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدّي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمُّدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها تؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات، مشددة على الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكّدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة والإمارات، وتأييدها كل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.