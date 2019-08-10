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يعملون على مدار الساعة من أجل خدمة ضيوف الرحمن

الهلال الأحمر يخصص 38 فرقة إسعافية للدراجات النارية

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خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 38 فرقة إسعافية للدراجات النارية، و16 دراجة نارية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية؛ للتعامل مع البلاغات التي يتعثر وصول سيارة الإسعاف إليها بسبب الازدحام خلال موسم الحج لعام 1440هـ؛ حيث تغطي الفرق الإسعافية نطاقات المشاعر.

وحرصت الهيئة على توفير كافة وسائل الدعم لتسهيل عمليات نقل الحالات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، ولاسيما في المناطق شديدة الازدحام؛ لذلك خصصت الهيئة 38 فرقة إسعافية من الدراجات النارية تعمل جميعها على مدار 24 ساعة.

وتضم الدراجات أجهزة طبية متقدمة وأسطوانات أكسجين صغيرة وجبائر عنقية وجبائر لتثبيت الأطراف، إضافة إلى المواد الطبية اللازمة الأخرى لمباشرة الحالات الإسعافية مثل أزمات الربو وأزمات القلب وأمراض السكري.

وأدرجت "الهيئة" الدراجات النارية ضمن الخطة العامة لتكون مساندة للخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؛ إذ تم تخصيص مواقع معينة للتمركز حسب الأهمية، كما تضم الفرق الإسعافية كوادر طبية ومسعفين، فضلاً عن التجهيزات اللازمة لمباشرة الحالات الطارئة.