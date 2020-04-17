"السديس" يوجّه بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي وكليتي الحرمين للصفوف الدراسية التالية

أسوة بـ"التعليم".. ورفع الشكر لمقام خادم الحرمين وسمو ولي العهد على توجيهاتهما السامية

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بنقل جميع طلاب وطالبات معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية واعتماد نتيجة الفصل الأول أسوة بوزارة التعليم. كما وجّه باعتماد نتيجة الفصل الأول، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وبيّن "السديس" أن هذا التوجيه يأتي كإجراء احترازي وتدبير وقائي لمنع انتشار وباء كورونا، وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.

ورفع الرئيس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيدهما الله- على توجيهاتهما السامية بمثل تلك الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة, سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر, أن يديم أمنها وأمانها, إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يُذكر أن الرئاسة حرصت ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا على سلامة طلبة العلم؛ حيث جاء في وقت سابق توجيه معاليه بتعليق الدراسة في معهد وكلية الحرم المكي ومعهد وكلية المسجد النبوي وتفعيل الدراسة عن بُعد.