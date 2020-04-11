"أبشر" يتيح لمستخدميه خدمة التعرُّف على مواقع الأجهزة "الذاتية"

يمكن من خلاله تنفيذ عمليات التفعيل وتغيير الأرقام السرية والجوال

أتاحت منصة الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية "أبشر"، للمسجلين في النظام، خدمة إلكترونية يمكنهم من خلالها الوصول لأقرب جهاز خدمة ذاتية من مقر إقامتهم، والاستفادة من خدماته، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: (https://j.mp/2i4UVc5).

وأوضحت المنصة عبر حسابها على "تويتر" أن أجهزة "أبشر" للخدمة الذاتية تتيح للمستخدم خدمات عدة، هي: تفعيل الحساب، وإعادة إنشاء كلمة المرور، إضافة إلى تحديث رقم الجوال.