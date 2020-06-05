في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنوّرة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

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05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 02:03 PM

نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 9 مساء اليوم

في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت أمطاراً رعدية وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنوّرة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

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