البرازيل تسجّل 65163 إصابة جديدة و2029 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 65163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2029 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز 18 مليوناً و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة.

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 01:16 PM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

البرازيل تسجّل 65163 إصابة جديدة و2029 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

برازيليا

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 65163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2029 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز 18 مليوناً و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة.

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