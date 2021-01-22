استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: محافظة جدة، وخليص، ورابغ، وبحرة، والجموم.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.

المركز الوطني للأرصاد مكة المكرّمة

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:53 PM

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: محافظة جدة، وخليص، ورابغ، وبحرة، والجموم.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.

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