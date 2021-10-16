"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41  خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (547890) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536900) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8760) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 110 حالة

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16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41  خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (547890) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536900) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8760) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 110 حالة

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