"الصالح" يُطلع وفد برنامج ضيوف الملك على جهود (911) في خدمة الحجاج

مديرة شرطة نيوزيلندا قالت إن المركز جدير بالاحتذاء به في استخدام التقنيات الحديثة

استقبل قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"، وعددًا من الشخصيات البارزة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وأطلعهم على جهود مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة في خدمة حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، أطلع "الصالح" وفد برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بحضور مديرة شرطة نيوزيلندا، خلال زيارتهم على مركز 911، والتقنيات المستخدمة والمتطورة، وطريقة سير العمل الأمني بمركز عمليات 911، من خلال الاطلاع على أقسام المركز من استقبال وترحيل البلاغات.

واستمع الوفد إلى شرح عن كيفية إدارة البلاغات، وسرعة نقلها للعاملين بالميدان. كما شاهدوا قسم المتابعة التلفزيونية الذي يضم أحدث التقنيات العالمية بهذا المجال من نقل مباشر لجميع المواقع بمنطقة مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وأوضح قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية أن مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة يقدم أعماله طوال العام لخدمة المنطقة في استقبال الاتصالات، بما يعادل 35 ألف اتصال في اليوم الواحد، ويزداد العدد في المواسم ليصل إلى 50 ألف اتصال، وجميعها اتصالات تخدم المواطنين والمقيمين زوار المسجد الحرام والمعتمرين.

وأضاف: يستخدم مركز 911 نظامًا ذكيًّا، يمرر البلاغات مباشرة إلى المسؤولين عن المناطق، ويتيح معرفة موقع المتصل ومكان الحادث.. وكل ذلك يسهم بسرعة الاستجابة.

وأشار إلى وجود قوة من جهات عدة، تساند مركز العمليات الأمنية 911 بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك عدد من الجهات الأمنية والخدمية الأخرى، وجاء وجودها لدعم العمل الأمني المتكامل. ومن هذه الجهات: الهلال الأحمر، وزارة الصحة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، أمانة العاصمة المقدسة، وزارة الحج، الأرصاد وحماية البيئة ورئاسة المسجد الحرام، والجهات ذات الصلة لتقديم؛ وذلك أفضل الخدمات من خلال التنسيق فيما بينها.

وأوضح "الصالح" أن مركز 911 لديه كوادر وطنية من كلا الجنسين، يتحدثون بلغات عدة بهدف التعامل مع غير الناطقين باللغة العربية. ومن اللغات التي يمتلكها عناصر المركز: الإنجليزية والفرنسية والأردو والإندونيسية والماليزية والألمانية.. وغيرها من اللغات الأخرى.

ومن ناحيته، قدم مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، العقيد علي بن عطية الغامدي، شرحًا موجزًا لضيوف خادم الحرمين الشريفين عن الخدمات التي يقدمها المركز، خاصة في خدمة المعتمرين والحجاج. مبينًا أن 120 رجل أمن يستقبلون البلاغات المختلفة على مدار الساعة، كما تمتد خدماته لـ 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، يتم التواصل بينها مباشرة عند حدوث أحداث أمنية؛ إذ يتم التعامل معها بطريقة آلية بهدف سرية الاستجابة.

ومن ناحيتها، أشادت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن" بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، وجميع القائمين عليه، وبهذا الصرح الحيوي التقني الجدير بالاحتذاء به.. وقالت: نحن سعداء بمشاهدة المركز الذي يقدم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين من حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين. مبدية إعجابها بالتقنيات الحديثة المستخدمة، وتوظيفها لخدمة الحجاج، التي تعتبر محور النجاح.

وشاهد الوفد مقطعًا مرئيًّا، يشرح مهام وأعمال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، وشاركوا بمداخلات مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج الرحمن، وما يقدمه مركز 911 من خدمات جلية، تُذكر فتُشكر.

وفي ختام الزيارة قدم قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، بهذه المناسبة درعًا تذكارية لمديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن".