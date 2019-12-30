لمسة وفاء: منسوبو مدرسة بمكة يقدِّمون مبلغًا لطالب احترقت مركبته بجوارها

فِرق "المدني" باشرت الحادث في حينه وأخمدت النار دون وقوع خسائر بشرية

في لمسة وفاء شارك منسوبو مدرسة العز بن عبدالسلام الثانوية بتسليم مبلغ مالي لأحد طلابها؛ احترقت مركبته وهي متوقفة بجوار المدرسة بعد أن تسبب تماس كهربائي في اشتعالها، وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث في حينه، وأخمدت النار دون وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبه، قام قائد المدرسة صالح بن فرحة الزهراني نيابة عن المعلمين والإداريين بتسليم الطالب معاذ بن حسين المالكي، بحضور والده، مبلغًا ماليًّا مشاركة من آبائه المعلمين بعد تعرُّض مركبته للاحتراق.

وقال حسين المالكي والد الطالب: مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأحب أن أشكر منسوبي المدرسة جميعًا على مشاركتهم في لمسة الوفاء. وهذا ليس بغريب من مربِّي الأجيال المعلمين والإداريين الأفاضل. وثمَّن وقفتهم الكريمة تجاه طلابهم والمجتمع، التي كان لها الأثر الحسن فيه وفي ابنه.. سائلاً الله أن لا يريهم مكروهًا.

"سبق" تابعت ونشرت تفاصيل الحادث في حينه تحت عنوان (احتراق مركبة طالب بمكة بسبب تماس كهربائي.. والدفاع المدني يباشر الحادث).