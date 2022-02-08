تعاملات الثلاثاء تشهد ارتفاعًا في أسعار النفط و"برنت" عند 92.83 دولارًا للبرميل

نمو الطلب وسلسلة من نقص الإمدادات دَفَعَا المحللين للتوقع بأن يصل إلى 100 دولار

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما تراجع خام "نايمكس" 1.1% عند تسوية تعاملات الاثنين؛ وذلك وسط متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمعروض من الخام.

ومن المحتمل أن يشهد سوق البنزين في الولايات المتحدة مزيدًا من التشديد، بعد إغلاق ثاني أكبر منصة تكرير في البلاد بصورة مفاجئة يوم الجمعة، بفعل درجات الحرارة شديدة البرودة.

وقفزت أسعار النفط في العام الجاري، وسط نمو الطلب وسلسلة من نقص الإمدادات؛ مما دفع العديد من المحللين للتوقع بأن خام "برنت" قد يصل إلى 100 دولارًا للبرميل قريبًا.

كما يتابع المستثمرون التوترات الروسية الأوكرانية؛ إذ حذّر الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الاثنين، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، من أن خط الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" بين موسكو وبرلين، قد يتوقف في حالة حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.15% إلى 92.83 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.24% مسجلة 91.54 دولارًا للبرميل.