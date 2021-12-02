"الزكاة والضريبة والجمارك" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من "القيادات الواعدة"

البرنامج يعقد بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية

رعى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "القيادات الواعدة" الذي تقدمه الهيئة لمنسوبيها، وذلك بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية.



وبلغ عدد خريجي البرنامج الذي استمر 4 أشهر، 30 خريجاً وخريجة من منسوبي الهيئة؛ حيث جرى تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى حول القيادة، والثانية حول الاستراتيجية الرقمية.



وركزت المرحلة الثالثة على إعداد المشاريع وورش العمل، كما اشتمل البرنامج على اختبارات قصيرة وحالات عملية، واستعراض فيديوهات تعليمية، بالإضافة إلى العروض والمشاريع لضمان تطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.



ويُعد برنامج "القيادات الواعدة" الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية، أحد البرامج التطويرية التي تقدمها الهيئة للموظفين المتميزين لتأهيلهم ليكونوا قيادات واعدة في الجانب القيادي والفني؛ حيث تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع استراتيجية الهيئة "2021-2024".