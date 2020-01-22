"الأخضر" يكتب التاريخ.. أقصى أوزبكستان وتأهل لنهائي آسيا و"أولمبياد طوكيو"

هزمهم بهدف نظيف في نصف النهائي الآسيوي

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً إلى المباراة النهائية لكأس آسيا، وأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف نهائي بطولة كأس آسيا التي تقام في تايلاند.

ويعد هذا التأهل الثالث للأخضر إلى الأولمبياد بعد أن تأهل عامي 1984 و1996.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 87 عن طريق عبدالله الحمدان، بعد تسديدة قوية من ناصر العمران ارتطمت في الحمدان ليغير اتجاهها نحو المرمى.

وسيواجه "الأخضر" الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.