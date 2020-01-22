"الأخضر" يكتب التاريخ.. أقصى أوزبكستان وتأهل لنهائي آسيا و"أولمبياد طوكيو"

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً إلى المباراة النهائية لكأس آسيا، وأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف نهائي بطولة كأس آسيا التي تقام في تايلاند.
ويعد هذا التأهل الثالث للأخضر إلى الأولمبياد بعد أن تأهل عامي 1984 و1996.
ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 87 عن طريق عبدالله الحمدان، بعد تسديدة قوية من ناصر العمران ارتطمت في الحمدان ليغير اتجاهها نحو المرمى.
وسيواجه "الأخضر" الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.المنتخب السعودي المنتخب السعودي لكرة القدم أزبكستان كأس آسيا أولمبياد طوكيو 2020
هزمهم بهدف نظيف في نصف النهائي الآسيوي
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً إلى المباراة النهائية لكأس آسيا، وأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف نهائي بطولة كأس آسيا التي تقام في تايلاند.
ويعد هذا التأهل الثالث للأخضر إلى الأولمبياد بعد أن تأهل عامي 1984 و1996.
ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 87 عن طريق عبدالله الحمدان، بعد تسديدة قوية من ناصر العمران ارتطمت في الحمدان ليغير اتجاهها نحو المرمى.
وسيواجه "الأخضر" الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.