باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 4457 حالة

وفاة 63 وتماثلت للشفاء 572 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 4457 حالة، توفيت منها 63 حتى الآن، وتماثلت للشفاء 572 حالة، وفقا ًلأحدث إحصاء صدر اليوم عن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وأضاف الإحصاء أنه لا تزال 3779 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 31 حالة في وضع حرج، بينما تم إخضاع 44896 شخصاً حتى الآن في باكستان لفحص فيروس كورونا.

ومن إجمالي الإصابات في باكستان تم تسجيل 2214 حالة في إقليم البنجاب، و1128 حالة في إقليم السند، و560 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و212 حالة في إقليم بلوشستان و213 في إقليم جيلجيت بلتستان و28 حالة في منطقة كشمير الحرة و102 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.