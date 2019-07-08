مجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء

لأداء فريضة الحج هذا العام

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.

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08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 10:24 PM

لأداء فريضة الحج هذا العام

مجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه.

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