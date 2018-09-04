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دعت المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على 940

أمانة الجوف توقف بيع "البقدونس" لتلوثه بالمبيدات وبكتيريا القولون

أوقفت أمانة الجوف بيع منتج البقدونس بعدما أثبتت الفحوصات المخبرية تلوثه بمتبقيات المبيدات وبـ"بكتيرياالقولون".

وتفصيلاً وجه أمين منطقة الجوف، بناء على ما تم عرضه من وكيل الخدمات بتكثيف الرقابة الصحية على أسواق الخضار ومنع منتج "البقدونس" إلا من سبق الفسح لهم، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري تلوث البقدونس بمتبقيات المبيدات وبكتيريا القولون، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على 940.