انطلاق قافلة الخير في مكة لتوفير الغذاء للمتضررين من "كورونا"

تكاملاً بين حملتي "برًا بمكة" و"مجتمع واعٍ"

انطلقت قافلة الخير في مكة المكرمة، لتوفير سلال غذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا، بتوجيه ومتابعة من وكيل إمارة المنطقة، الدكتور هشام الفالح.

يأتي ذلك، تكاملاً مع حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واعٍ" مع "برًا بمكة"، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وتبرع بالقافلة رجل الأعمال مطلق الغويري العتيبي، والشيخ هلال بن جميل السواط، بخمسين ألف سلة غذائية للمساهمة في مساعدة الأسر التي تأثرت حياتها المعيشية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالله آل طاوي، إن هذه السلال سيتم توزيعها عن طريق الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة وفق التوزيع الجغرافي المحدد لكل جمعية.

ووقف مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ساعد بن محيل الصواط، ميدانيًا على تحرك أولى دفعات هذه القافلة، مقدمًا شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، على دعمهما وتحفيزهما لرجال الأعمال للمساهمة في هذه الحملة، وحرصهما المستمر على تمكين الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة والقائمين عليها، وتذليل الصعوبات التي تواجه الجمعيات في تأدية رسالتها.

كما شكر لجنة السقاية والرفادة بإمارة المنطقة، على حسن التنسيق وجمعية مراكز الأحياء وكل القطاعات التي تتعاون في مد يد العون للمحتاجين، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الإشرافية في جميع محافظات مكة لتوزيع السلال الغذائية لسد الاحتياج.