عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم

إجمالي الوفيات جرّاء الفيروس بلغ حتى الآن 4.748.059 وفاة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 231.820.895 إصابة.

وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء الجائحة بلغ حتى الآن 4.748.059 حالة وفاة.